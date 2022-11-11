حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
12 نوفمبر 2022
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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