حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 نوفمبر 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.