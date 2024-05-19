بحوالي مليون دولار.. بيع منديل أول عقد بين برشلونة وميسي

قالت دار مزادات بونهامز، اليوم ، إن المنديل الذي شهد تعهد برشلونة بضم ليونيل ميسي، وهو في عمر 13 عاما، إلى صفوفه بيع مقابل 762400 جنيه إسترليني (969 ألف دولار).

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر/ كانون الأول 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم بعد لقاء ريشاك مع جاجيولي لتناول وجبة الغداء عقب المخاوف التي أبداها خورخي والد ميسي بشأن عدم استجابة النادي لضمه بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الكتالوني، وفق رويترز.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها.

وتم التوقيع رسميا على الاتفاق الذي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت رسميا في نفس الليلة.

وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم في 2022.

ويلعب ميسي الآن مع نادي إنتر ميامي الأميركي في الدوري الأميركي.

وقال إيان إيلينج المسؤول البارز في دار بونهامز في بيان نعم، إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الشهير الذي شهد بداية مسيرة ليونيل ميسي. لقد غير حياة ميسي ومستقبل نادي برشلونة ولعب دورا كبيرا في منح مليارات المشجعين حول العالم بعض أروع اللحظات في كرة القدم.