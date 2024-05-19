“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 17ر3 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 17ر3 في المئة خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أبريل الماضي 30ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 79ر5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأضافت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 95ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 14ر1 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 74ر3 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 58ر3 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 06ر1 في المئة في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 54ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 69ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة التعليم بنسبة 80ر0 في المئة.

ولفتت إلى أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أبريل الماضي بنسبة 37ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 66ر4 في المئة.