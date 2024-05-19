مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على (ويستهام يونايتد)

توج نادي (مانشستر سيتي) اليوم الأحد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه (ويستهام يونايتد) بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في إطار منافسات الجولة 38 والاخيرة من الدوري التي أقيمت على ملعب (الاتحاد).

وتقدم السيتي في النتيجة عند الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه الإنجليزي فيل فودن الذي تمكن من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 18 فيما استطاع الغاني محمد قدوس تقليص لويستهام في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الاول بنتيجة (2 – 1).

وفي الشوط الثاني سجل الاسباني رودري الهدف الثالث لفريقه السيتي في الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بنتيجة (3 – 1) ويتمكن (مانشستر سيتي) من حصد نقاط المباراة الثلاث وتحقيق لقب الدوري.

وفي مباريات اخرى من نفس الجولة فاز (أرسنال) بهدفين مقابل هدف واحد على (ايفرتون) فيما فاز ليفربول على (وولفرهامبتون) بهدفين نظيفين وخسر (استون فيلا) من (كريستال بالاس) بخماسية بيضاء وفاز (توتنهام هوتسبر) بثلاثية نظيفة على مضيفه (شيفيلد يونايتد).

وبعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري تربع (مانشستر سيتي) على صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة فيما احتل (ارسنال) الوصافة ب 89 نقطة وحل (ليفربول) ثالثا ب 82 نقطة و(استون فيلا) رابعا برصيد 68 نقطة فيما حصل (توتنهام هوتسبر) على المركز الخامس ب 66 نقطة.

وهبطت فريق (شيفيلد يونايتد) و(بيرنلي) و(لولتون تاون) إلى دوري الدرجة الاولى الانجليزي بعد احتلالها المراكز الثلاث الاخيرة.

ويعتبر هذا اللقب الرابع على التوالي الذي يحققه (مانشستر سيتي) والعاشر في تاريخه علما بأن اول تتويج له بلقب الدوري الاول يعود لموسم (1936-1937).