“السكنية”: الإعلان عن تخصيص قسائم في تيماء والصليبية 19 مايو المقبل

أشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أنها ماضية في إجراءات الإعلان عن تخصيص قسائم في منطقتي تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة لسنة 2002 وماقبل، لافتة إلى أنها ستعلن عن مواعيد التخصيص في 19 مايو المقبل.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن العمل جار للحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد مخططات المنطقتين، إضافة إلى استكمال الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية.

وتوقعت المؤسسة الانتهاء من المخطط التنظيمي للمنطقتين خلال شهر يونيو المقبل، فيما ستعلن تفاصيل المخططات والخدمات العامة بعدها.