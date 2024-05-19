“الخدمة المدنية”: حريصون على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية

أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الأحد حرصه على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية للرد على أهم الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال وسائل التواصل أو أي وسيلة تواصل أخرى.

وذكر (الخدمة المدنية) في تدوينة عبر حسابه في منصة (إكس) أن قرار مجلس الخدمة المدنية الذي تضمن إقرار نظام النوبة والبدلات والمزايا المستحقة معه جاء بمقترح تقدم به (الديوان) وتم إقراره والعمل به بما يؤكد حرصه الدائم على خلق بيئة عمل مناسبة تتوافق مع جميع العاملين بنظام النوبات.

وأكد استمرار صرف بدل النوبة لافتا إلى أن طريقة عرضها في شهادة الراتب “وليس إلغاؤها” قد جاء بناء على استفسار ورد من بعض الجهات في كيفية إظهار مفردات الراتب على نحو صحيح.

كما أكد استمراره في التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن بعض المقترحات التي تقدم بها بعضها في هذا الشأن لعرضه على مجلس الخدمة المدنية.