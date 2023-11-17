حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 نوفمبر 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

معتدل إلى مائل للبرودة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.