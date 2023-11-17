محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 18 نوفمبر 2023

17 نوفمبر، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
18 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل إلى مائل للبرودة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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