محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 23 نوفمبر 2023

22 نوفمبر، 2023
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
23 نوفمبر 2023

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق