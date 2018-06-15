روسيا 2018

محمد صلاح خارج تشكيلة مصر الأساسية ضد أوروغواي

منذ 58 دقيقة
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لن يشارك النجم المصري المصاب محمد صلاح في تشكيلة منتخب بلاده الأساسية ضد أوروغواي في مباراتها الافتتاحية اليوم (الجمعة) ضمن مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بحسب ما أورد الحساب الرسمي للفراعنة على «تويتر».
وتعرَّض صلاح لإصابة قوية بكتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو (أيار) الماضي خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، حرمته خوض المباراة الأولى لبلاده في المونديال منذ 1990.
ودفع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر بعمرو وردة بدلاً من صلاح، أفضل لاعب أفريقي وفي إنجلترا لموسم 2018.

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