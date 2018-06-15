محمد صلاح خارج تشكيلة مصر الأساسية ضد أوروغواي

لن يشارك النجم المصري المصاب محمد صلاح في تشكيلة منتخب بلاده الأساسية ضد أوروغواي في مباراتها الافتتاحية اليوم (الجمعة) ضمن مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، بحسب ما أورد الحساب الرسمي للفراعنة على «تويتر».

وتعرَّض صلاح لإصابة قوية بكتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو (أيار) الماضي خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، حرمته خوض المباراة الأولى لبلاده في المونديال منذ 1990.

ودفع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر بعمرو وردة بدلاً من صلاح، أفضل لاعب أفريقي وفي إنجلترا لموسم 2018.