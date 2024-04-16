“الاستئناف” تلزم الإطفاء بـ27 ألف دينار راتب سنة ونصف لوكيل أول

قضت محكمة الاستئناف دائرة تجاري مدني حكومي بإلزام الإدارة العامة للإطفاء بدفع 27 ألف دينار

مكافأة الاستحقاق العسكري بواقع راتب سنة ونصف السنة لأحد ضباط الصف برتبة وكيل أول في دعوى المحامي عبدالله أمين .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أمين أن موكله كان يعمل برتبة وكيل أول ضابط صف في الإدارة العامة للإطفاء وتقاعد في عام 2010 براتب 1000 دينار بعد خدمة تجاوزت 20 عاما

ويستحق معاش استثنائي 500 دينار و مكافأة الاستحقاق العسكري بواقع راتب سنة ونصف السنة بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفها وفي حين رفضت محكمة أول درجة طلبات المدعي تمسك المحامي عبدالله أمين أمام الاستئناف بطلباته وقدم حافظة مستندات وترافع شفاهة مؤكدا أحقية موكله بطلباته واستجابت له المحكمة وقضت بإلزام الإدارة العامة للإطفاء بأحقية المدعي بمبلغ 27 ألف دينار.