نادي الكويت يخسر من الريان القطري في نهائي البطولة الخليجية لكرة اليد بقطر

خسر نادي (الكويت) اليوم الثلاثاء من (الريان) القطري بنتيجة (33 -32) في نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة في قطر ليحتل بذلك المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بنتيجة (17- 17) وفي الشوط الثاني استطاع الكويت في اللحظات الأخيرة إدراك التعادل لينتهي الشوط بنتيجة (28 – 28) ليلجأ الفريقان الى شوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل (31 – 31) اما في الشوط الإضافي الثاني فاستطاع الريان تحقيق الانتصار وإحراز اللقب الخليجي بعد فوزه بالمباراة بنتيجة (33 – 32). وأحرز (العربي) القطري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء المركز الثالث بعد تغلبه على (الدير) البحريني بنتيجة (27 – 23) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فيما خسر (برقان) الكويتي أمس الاثنين امام (عمان) العماني بنتيجة (27-28) ليحتل (برقان) المركز الثامن.

وحل (عمان) العماني في المركز السابع و(مليحة) الاماراتي سادسا و(الشباب) البحريني خامسا.

وأقيمت البطولة في نسختها ال 40 التي يستضيفها النادي العربي القطري في ال 25 من فبراير الماضي بمشاركة ثمان فرق خليجية.

وكان الكويت الكويتي أحرز لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في البحرين العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة البحريني بنتيجة (29 – 27). وشارك في البطولة ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين إذ ضمت المجموعة الأولى العربي القطري وبرقان الكويتي والدير البحريني وعمان العماني فيما ضمت المجموعة الثانية الريان القطري والكويت الكويتي والشباب البحريني ومليحة الإماراتي.