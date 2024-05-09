“العدل”‬⁩: سرعة البت في طعون وإشكالات ⁧‫تكميلية البلدي‬⁩ 2024

أصدر رئيس المحكمة الكلية، المستشار عبداللطيف الثنيان، قراراً بشأن الطعون الإدارية الخاصة بالانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024.

وبحسب القرار الذي نشرته وزارة العدل عبر حسابها في منصة «إكس» اليوم الخميس فإنه بمناسبة صدور قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رقم 337 لسنة 2024 بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي المقرر اجراؤها يوم 18 مايو الجاري «تُقيّد الطعون الإدارية الخاصة بالانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي 2024 أمام إحدى الدوائر الإدارية في اليوم التالي على الأكثر، وتُحدد جلسة لنظرها».

وبموجب المادة الثانية من القرار «تُقيّد إشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية أو استمرار تنفيذها وتُحدد لنظرها جلسة أمام إحدى دوائر مستعجل العاصمة في اليوم التالي على الأكثر».

ووفق المادة الثالثة «تنظر الدوائر الإدارية ودوائر مستعجل العاصمة الطعون والإشكالات المبينة بالبندين (أولاً، ثانياً) وتحكم فيها على وجه السرعة ولها عند الاقتضاء أن تنعقد يومياً حتى صدور حكم فيها».