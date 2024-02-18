دوري زين للقدم.. العربي يفوز على النصر والسالمية يتعادل مع خيطان ضمن الجولة الـ16

فاز نادي العربي لكرة القدم اليوم السبت على نظيره النصر بنتيجة (6-3) فيما تعادل السالمية مع خيطان (0/0) ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).

ففي المباراة التي أقيمت على استاد (صباح السالم) بالنادي العربي تمكن المضيف من تسجيل ثلاثة اهداف بالشوط الأول سجلها محترفوه النيجيري انايو ايوالا والمغربيان وليد الصبار وحمزة خابة في الدقائق 10 و15 و44 فيما سجل النصر هدفا واحدا عبر لاعبه مشعل الشمري في الدقيقة 17.

وواصل العربي أفضليته بشوط المباراة الثاني ليضيف لاعبوه بدر طارق وبندر السلامة والتونسي أيمن الصفاقسي ثلاثة اهداف اخرى مقابل هدفين سجلهما منافسه النصر عبر لاعبيه الكولومبي هانسيل زاباتا والسوري عبدالله الشامي ليتصدر الفائز البطولة برصيد 39 فيما بقي الخاسر على نقاطه ال21 بالمركز الخامس.

وفي مباراة أخرى اقيمت بملعب (خيطان) تعادل السالمية مع مضيفه خيطان بدون أهداف بعد مباراة متوسطة المستوى ليرفع السالمية رصيده إلى 24 نقطة محافظا على المركز الرابع فيما بقي خيطان بالمركز التاسع بعد ان رفع رصيده الى 9 نقاط.

وتختتم الجولة غدا الاحد بإقامة لقاءين يجمع الأول الكويت صاحب المركز الثاني ب36 نقطة مع الفحيحيل السادس ب18 نقطة فيما يلعب بالثانية القادسية الثالث ب32 نقطة مع كاظمة السابع ب18 نقطة.