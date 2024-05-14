“البلدية”: الفرق الرقابية باشرت توجيه الإنذارات لإزالة خيام المناسبات

باشرت فرق بلدية الكويت بتوجيه الإنذارات لملاك خيام المناسبات المؤقتة «قاعات الأفراح» ومنحهم مهلة أسبوع لإزالتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت ومدير إدارة العلاقات العامة محمد المطيري أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين لإزالة خيام المناسبات طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988.

وأوضح أن ملاك خيام قاعات الأفراح مطالبين بإزالتها لإعادة الأرض المقامة عليها إلى طبيعتها ليتسنى للبلدية تنظيمها حسب اللائحة الجديدة.

ودعا ملاك خيام قاعات الأفراح المقامة على أراضي الدولة إلى سرعة إزالتها قبل انقضاء مهلة الإنذار، مؤكداً أن الفرق الرقابية لن تتوانى في تنفيذ عملية الإزالة بعد انقضاء المهلة.