القط “أخيل” يتوقع الفائز بين مصر وروسيا

قبل ساعات من لقاء مصر وروسيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بمونديال 2018، كشف القط “أخيل” عن توقعاته بشأن المباراة، التي تقام في مدينة سان بطرسبرغ.

وتوقع القط الأصم بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري، إذ يقوم “أخيل” بتوقع نتائج المباريات بطريقة طريفة.

ويتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمامه، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيل بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

ووضع، الثلاثاء، وعاءان مملوآن بالأكل أمام “أخيل”، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الثاني، حيث اختار الوعاء الأول، وهذا يعني أنه يتوقع فوز منتخب روسيا على نظيره المصري.

وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة، أن يقوم حيوان أليف بتوقع نتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول خلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.