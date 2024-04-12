إصابة 3 صحفيين فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في غزة أن ثلاثة صحفيين فلسطينيين أصيبوا اليوم الجمعة بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم الميدانية للعدوان المستمر على مخيم (النصيرات) وسط القطاع.

وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي إن ثلاثة صحفيين أصيبوا بجروح بينها بتر في القدم للمصور سامي شحادة بقصف لمدفعية جيش الاحتلال طال مجموعة من الصحفيين بينهم الصحفيان المصابان أحمد اللوح ومحمد الصوالحي خلال تغطيتهم الميدانية لاجتياح المخيم الجديد شمال غرب (النصيرات).

وأفادت السلطات في وقت سابق بوصول سبعة شهداء و72 مصابا من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطيران الحربي على مخيم (النصيرات).

من جانبهم أوضح شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن جيش الاحتلال قام بتجريف مقر (بنك فلسطين) في مدينة (الزهراء) جنوب غرب مدينة غزة بعد إحراقه فيما تتمركز آليات الاحتلال من جسر (المغراقة) غربا وسط القطاع.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال يواصل عملياته في مواقع عسكرية تتبع لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) تشمل أعمال حفريات وبحث بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي وإطلاق قذائف دخانية في محيط المدرسة (الماليزية) وأبراج (الصالحي) بمخيم (النصيرات).

ويشهد مخيم (النصيرات) عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وتدميرا واسعا في البنايات السكنية.

وكانت السلطات الصحية في غزة أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33634 شهيدا و76214 جريحا.

وارتكب جيش الاحتلال ثماني مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و120 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية.