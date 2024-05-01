فريق جامعة الكويت يفوز بجائزة أفضل بناء للروبوت في مسابقة (VEX) الدولية في تكساس

فاز فريق جامعة الكويت المشارك في مسابقة (VEX) للروبوتات المقامة في مدينة تكساس الأمريكية اليوم الأربعاء بجائزة أفضل بناء للروبوت كأول فريق جامعي بالوطن العربي والشرق الأوسط يحصل على تلك الجائرة في المسابقة العالمية.

وأعرب المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع (أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) ندا الديحاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بفوز فريق جامعة الكويت من كلية العلوم (قسم علوم الحاسوب) تحت إشراف الدكتورة نورة الجري بهذه الجائرة من أصل 15 جائزة تمنحها المسابقة ويتنافس عليها 120 فريقا جامعيا حول العالم.

وقال الديحاني بالمناسبة “نحن أمام جيل كويتي واعد ويجب علينا التركيز على صقل مهاراته من خلال تلك التجارب العالمية الرائدة” مقدما التهنئة لفريق جامعة الكويت الفائز المكون من الطلاب عبدالله الجبر وعبدالوهاب العبيد وعبدالرحمن الدغيم وأسامة حسان. من جهتها قالت الدكتورة الجري في تصريح مماثل لــ (كونا) ان “بناء منهج علمي في التدريب على المسابقات العالمية اثبت نجاحه” معربة عن تطلعها لتأهيل العديد من الطلبة للمنافسات في العام المقبل.

وأوضحت أن تصميم فريق جامعة الكويت جاء “ببناء متقن وعلى درجة عالية من العناية بالتفاصيل ليتحمل قوة المنافسات على الجائرة” مشيرة الى ان المعايير الاساسية للجائرة هي المتانة والقوة والاعتمادية في الميدان ومراعاة السلامة والتفاصيل. تجدر الاشارة إلى أن المسابقة تنظمها المنظمة الدولية للروبوت بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة التربية وبالشراكة مع زين وبدعم من مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع (احد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي).

وتقام مسابقة (VEX) الدولية للروبوتات في مدي نة تكساس الامريكية خلال الفترة من 25 ابريل حتى 4 من الشهر المقبل ويتنافس فيها طلبة وطالبات يمثلون 40 بلدا حول العالم.

وتعد مسابق (VEX) منصة عالمية للروبوتات تهدف الى تشجيع الشباب على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا من خلال اقامة المنافسات والورش التدريبية بين فرق من المدارس والجامعات لتصميم روبوتات قادرة على تنفيذ تحديات معقدة.