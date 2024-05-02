تفعيل منصة “راقب” للرقابة على صرف “المؤثرات العقلية” من صيدليات القطاع الأهلي

أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء وتفعيل منصة إلكترونية تحت اسم «راقب»، يتم من خلالها الربط الآلي بين كافة الصيدليات الأهلية المرخص لها بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك في إطار حوكمة الرقابة على تداول أدوية المؤثرات العقلية، ومنع تكرار صرف المؤثرات العقلية لذات المريض، وحرصاً على محاربة سوء استخدام هذه المواد.

وبهذا الشأن أكد وكيل الصحة لشؤون الرقابة الدوائية الدكتور أحمد السعيد أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي رقم 469 لسنة 2023، والذي تضمن إنشاء نظام إلكتروني لهذا الربط، بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الرقابة الدوائية والصحة الرقمية، لحوكمة صرف هذه المواد وتشديد الرقابة الكاملة عليها.

وأفاد السعيد أن إدارة تفتيش الأدوية تقوم عن طريق هذه المنصة بمراقبة صرف جميع الوصفات المحررة للمرضى والخاصة بالأدوية المذكورة، كما تلزم جميع الصيدليات بتفعيل حسابها المنشأ على هذا التطبيق، وتزويده بجميع البيانات المطلوبة من وصفات وغيرها من المستندات في حال صرف الوصفات الطبية الخاصة بأدوية المؤثرات العقلية.

وأكد السعيد أن الوزارة تهدف من ذلك إلى التأكد من منع تكرار صرف المؤثرات العقلية لذات المريض، وإحكام سيطرة الوزارة بمعرفة الكميات الواردة والمنصرفة من أدوية المؤثرات العقلية في القطاع الأهلي، ورصد أي مخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية إلى الجهات القانونية.

وجدد السعيد التأكيد على أن الوزارة تحرص على ضمان وصول الأدوية بكافة أنواعها وأشكالها الصيدلانيّة إلى المرضى بالشكل الصحيح، والحد من سوء استخدامها، وتحديدًا أدوية الموثرات العقلية، وذلك لحماية صحة الأفراد، وتعزيزًا للصحة المجتمعية.