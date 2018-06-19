مدرب بلجيكا يصدم جماهير إنجلترا

كشف روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن مفاجأة صادمة لجماهير إنجلترا، قبل مواجهة الأسود الثلاثة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال مارتينيز، وفقًا للحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي، عبر موقع “تويتر”: “فينسنت كومباني على بُعد ثلاثة أيام من الانضمام إلى المجموعة، أود أن أقول إنه سيكون متاحًا لمباراة إنجلترا”.

وأضاف “توماس فيرمايلين كان لديه فترة جيدة من الراحة عندما كنا في مدينة سوتشي، نحن نتوقع عودته للتدريبات في الأيام القليلة المقبلة”.

وتابع المدرب الإسباني: “أمس مستوى الفريق تطور خلال المباراة، كان علينا التحلي بالصبر، أنا سعيد بالجماعية، الأهداف الثلاثة، نقاط المباراة ونظافة الشباك”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الإنجليزي، يوم الخميس 28 من الشهر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.