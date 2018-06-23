مشجع سويسري يقطع بجراره 2000 كم لمناصرة بلاده في روسيا

قرر بيت ستودر مشجع سويسري وصاحب متحف للجرارات القديمة في مدينة لوكران السويسرية برفقة اثنين من اصدقائه السفر الى روسيا مستقلا جراره القديم المصنع عام 1964 لحضور مباراة سويسرا وصربيا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا 2018.

وقال المشجع السويسري لموقع ستندار سبورت الانكليزي لدى وصوله لمدينة كالينينغراد: ” كانت رحلة ممتعة.. انطلقنا من لوكران ومررنا بألمانيا ومن ثم بولندا قبل الوصول الى الاراضي الروسية”.

وامتدت رحلة المشجع السويسري 12 يوما حيث كان يقود جراره لمدة 12 ساعة يوميا قبل الوصول الى كالينينغراد، اين حضر فوز منتخب بلاده على صربيا 2-1.