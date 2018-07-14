بلجيكا وإنجلترا من أجل المركز الثالث والرابع

يواجه السبت منتخب بلجيكا نظيره الإنجليزي في مباراة من العيار الثقيل، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من منافسات كأس العالم 2018 التي تجري فعالياتها في روسيا حتى 15 يوليو/ تموز.

وانهزم منتخب الشياطين الحمر أمام فرنسا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا بواقع هدفين مقابل هدف وحيد.

وستتكرر مواجهة المنتخبين في المونديال بعدما تقابلا في ختام دور المجموعات بفريقين معظمهما من البدلاء بعد ضمان الصعود للدور التالي، وفازت بلجيكا بهدف نظيف، لتحصل على صدارة المجموعة وتلتها إنجلترا.

وأكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أنه ستكون هناك بعض التعديلات على القائمة الأساسية التي تخوض مواجهة إنجلترا، والمقرر إقامتها يوم السبت، على ملعب “كريستوفسكي” فى مدينة سان بطرسبرغ.

وقال الناخب البلجيكي: “تحقيق أفضل نتيجة للمنتخب في تاريخ كأس العالم هذا هو هدفنا غداً. يجب أن نلعب بأسلوبنا المعتاد. بنفس مستوى التنافس والمتعة. لقد أظهرنا أن الفريق يلعب من أجل إنجاز جماعى وليس ألقاب فردية. روميلو لوكاكو وإيدين هازار قدموا أمثلة على ذلك خلال هذه البطولة”.

في حين أكد غاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها بلجيكا ستشهد بعض التغييرات:

“لن نخوض المباراة بنفس العناصر الأساسية تحديدا، ولكننا سنجري أقل عدد ممكن من التغييرات. نود الفوز بميدالية لذلك فالحافز قوي لدينا”.

وبعد يوم واحد من مباراة إنجلترا وبلجيكا، تلتقي كرواتيا مع فرنسا في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو في المباراة النهائية للمونديال.