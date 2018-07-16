بيت التمويل الكويتي يدعو “الأهلي المتحد -البحرين” لتوحيد أعمالهما وخلق كيان مصرفي جديد

وجه بيت التمويل الكويتي (بيتك) كتابا للبنك الأهلي المتحد -البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء دراسات التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى لخلق كيان مصرفي جديد.

وقال (بيتك) في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت اليوم الاثنين إن الهدف من هذه المذكرة في حال موافقة (الأهلي المتحد – البحرين) خلق كيان مصرفي جديد يواكب التطورات السريعة التي يشهدها النشاط المصرفي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذه الدراسات قد لا تسفر نتائجها بالضرورة على اتفاق البنكين وتخضع لموافقة الجهات الرقابية في البلدين.

وفي السياق ذاته نشر (الأهلي المتحد – البحرين) إفصاحا مماثلا على موقع بورصة الكويت أشار فيه إلى تلقيه خطاب من بيت التمويل الكويتي بهذا الشأن.

وأضاف (الأهلي المتحد – البحرين) أن خلق الكيان الجديد مرهون باتفاق البنكين على معدل عادل لتبادل الأسهم بينهما والذي سيتم دراسته من قبل بنوك استثمارية عالمية وكذلك رهنا باتفاقهما على نتائج دراسة التقصي النافية للجهالة والحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.