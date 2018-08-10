سرقة مواطن كويتي على يد عصابة أموال في لندن

تداولت معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن كويتي للسرقة في العاصمة البريطانية لندن على يد عصابة تعترض الأشخاص في الشوارع وتوهمهم بانهم تابعون لجهاز الشرطة، ويطلبون منه إخراج الاموال التي لديه بحجة بلاغ وارد لهم بأن الاموال التي لدى (الشخص) مزورة.

وحذر احد المحامين جميع الكويتيين والخليجيين القادمين الى لندن من عصابات تستهدفهم لسرقتهم.