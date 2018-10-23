الجبير: سيتم القبض على كل المسؤولين عن وفاة خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في مقتل خاشقجي، مشدداً على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحافي في إندونيسيا، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

وكان الجبير أكد، الأحد، أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيماً وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكدا أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.

وأوضح الجبير في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”: “للأسف الشديد تم ارتكاب خطأ جسيم، وأؤكد لذويه أن كل المسؤولين ستجري محاسبتهم على هذا العمل”.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشدداً على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحافي، ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.