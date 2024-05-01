“الصحة”: لم نرصد أي أعراض جانبية غير متوقعة من لقاحات (كورونا) المرخصة والمستخدمة في الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عدم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مبينة أن اللقاحات التي أجيزت في البلاد لا تزال معتمدة من الهيئات الطبية العالمية المتخصصة وأن “المتوفر منها حاليا يتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة”.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي تعليقا على ما أثير أخيرا من بيانات حول أحد تطعيمات (كوفيد 19) إنه “منذ عام 2021 تم التطرق إلى تجلط الدم كعرض جانبي (نادر الحدوث) جراء تلقي بعض اللقاحات وأن نسبة حدوثه أقل من حدوث التجلط كمضاعفة للإصابة بالمرض نفسه من دون تلقي التطعيم”.

وأوضحت أن “الجدوى الوقائية والحماية المناعية التي تكتسب من التطعيمات تفوق بنسبة كبيرة احتمالية حدوث مضاعفة (نادرة) من التطعيم وبالأخص في ذروة الأوبئة وعند الحالات المرضية من فئة ذوي الاختطار الذين هم في حاجة إلى التطعيم مثل كبار السن وأصحاب ضعف المناعة وغيرهم”.

وشددت على أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد 19) التي رخصت واستخدمت في دولة الكويت كما أنه لم ترصد حالات ذات علاقة سببية بمتلازمة تجلط الدم مع نقص الصفيحات ولم تسجل زيادة في أعداد حالات الجلطات بعد الجائحة.

وأفادت أن “لقاحات (كوفيد 19) التي أجيزت في دولة الكويت لا تزال معتمدة من قبل الهيئات الطبية العالمية المتخصصة وأن اللقاحات المتوفرة حاليا تتميز بمرونة التعديل للتصدي للمتحورات الجديدة” مضيفة أنه “لا تزال التوصيات قائمة بضرورة تلقيها لعدد من فئات المجتمع وفق البروتوكولات الوقائية في الدول ذات الأنظمة الصحية المتقدمة”.

ولفتت إلى أن كافة بيانات التطعيم وشهادة لقاح (كوفيد 19) تتوفر عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) والذي يمكن من خلاله إنجاز الخدمات والمعاملات بشكل أكثر سهولة”.