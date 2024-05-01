أهابت قنصلية دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية اليوم الأربعاء بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين الدارسين هناك توخي الحيطة والحذر نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها الإمارات حاليا وعليه أعلنت القنصلية أنها ستغلق أبوابها يوم غد الخميس الموافق الثاني من شهر مايو الجاري.

ودعا القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) جميع المواطنين والطلبة الكويتيين في دبي والإمارات الشمالية إلى توخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة الى حين استقرار الأحوال الجوية مشددا على أهمية الالتزام والتقيد بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة الإماراتية.

وأكد السفير الذايدي ثقته بقدرة الأجهزة المعنية في دولة الإمارات الشقيقة على التعامل المهني مع الظروف الجوية الحالية سائلا السلامة والأمن للجميع واستقرار الأحوال الجوية قريبا.

وقال إنه في حال الضرورة أو الحاجة لأي مساعدة يرجى الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بـ وهو (971563651212).

كما نصحت مطارات دبي في بيان لها المسافرين المغادرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي غدا الخميس بالوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف لتجنب أي تأخيرات محتملة بسبب الازدحام المروري نظرا لتقلبات الطقس المتوقعة كما نصحت باستخدام مترو دبي للوصول إلى مبنى المسافرين 1 ومبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي في حال تسنى لهم ذلك.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات وحكومة دبي اليوم الأربعاء رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي ستشهدها البلاد غدا الخميس وبعد غد الجمعة.