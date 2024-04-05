بلدية الكويت تنهي أعمال تنظيف مدارس الاقتراع بوقت قياسي لتسليمها إلى (التربية)

أعلنت بلدية الكويت اليوم الجمعة الانتهاء من أعمال تنظيف مدارس الاقتراع في انتخابات (أمة 2024) في وقت قياسي لتسليمها إلى وزارة التربية.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن مديرها العام سعود الدبوس وجه الفرق الميدانية لإدارات النظافة إلى مباشرة عملية التنظيف فور الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأضافت أن فرق النظافة أنجزت أعمال التنظيف في 124 مدرسة خصصت للاقتراع بمشاركة نحو 1300 عامل نظافة وبالاستعانة بالآليات والمعدات.

وأوضحت أن فريق محافظتي الفروانية ومبارك الكبير أنجز أعمال تنظيف 20 مدرسة في الفروانية بمشاركة 200 عامل نظافة والاستعانة بـ 46 آلية ومعدة مقابل تنظيف 10 مدارس في (مبارك الكبير).

وذكرت أن فريق محافظتي العاصمة والجهراء أنجز أعمال تنظيف 36 مدرسة للاقتراع في العاصمة بمشاركة 300 عامل نظافة والاستعانة بـ80 آلية ومعدة وفي الجهراء أنجز فريقها تنظيف 10 مدارس بمشاركة 100 عامل نظافة.

وأشارت إلى أن فرق محافظتي الأحمدي وحولي تولت تنظيف 50 مدرسة خصصت للاقتراع موزعة على الدوائر الانتخابية وبمشاركة 600 عامل نظافة والاستعانة بالآليات والمعدات التي بلغ عددها 110 آليات.