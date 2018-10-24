ما هي المفاجأة التي سيعلن عنها الأمير محمد بن سلمان؟

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلقي كلمة أمام المشاركين في المنتدى الأربعاء في الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وقالت في بيان مقتضب نشرته مساء الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في مملكة البحرين، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية”.

وفي سياق متصل، ألمح القائم بالأعمال السعودي في لبنان، الدبلوماسي وليد البخاري عبر حسابه على تويتر إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيعلن عن مفاجأة، الأربعاء، إذ غرد كاتباً مساء الثلاثاء: “توقعات بأن يكشف سمو ولي العهد خلال كلمة مهمة صباح غد في جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن صفقة هامة ورائعة للسعودية، وستحمل رقمًا كبيرًا بعيدًا عن مجال النفط”.

إلى ذلك، تداول العديد من المغردين السعوديين “خبر المفاجأة” المتوقع الإعلان عنها، وكتب الصحافي عضوان الأحمري: “مفاجأتان متوقع الإعلان عنهما في مبادرة مستقبل الاستثمار ومشاركة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد كشف مطلع الشهر الجاري في حوار مع بلومبرغ، أن هناك صفقة رائعة للسعودية، ستحمل رقماً كبيراً بعيداً عن مجال النفط. وقال ولي العهد في حينه: “سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مجال بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية، لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم إعلانها”.

يشار إلى أن أعمال النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار كانت انطلقت، الثلاثاء، في الرياض بمشاركة أكثر من 350 شخصية من جهات وشركات عالمية، وستستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

وقد شهدت اجتماعات المبادرة أمس، توقيع العديد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، حيث وصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 200 مليار ريال، بما يفوق 50 مليار دولار، وذلك في إطار “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه رسمياً قبل نهاية العام الجاري.