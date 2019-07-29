قالت شركة المباني الكويتية اليوم الاثنين أن مجمع الأفنيوز في الكويت حقق معدلا تشغيليا بلغ 95 في المئة وشهد ارتفاعا في عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي قدر بنسبة 18 في المئة.

وأضافت أن (المباني) خلال مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الثاني من 2019 أنها تتبع استراتيجية ترتكز على تطوير وإدارة وجهات التسوق والترفيه والضيافة.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة وليد الشريعان في هذا الصدد أن مجمع (أفنيوز-البحرين) حقق زيادة في عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 في المئة فيما بلغ معدل الإشغال في المرحلة الأولى 87 في المئة.

وعن (أفنيوز-الرياض) بالسعودية بين أنه “سيعد أحد أكبر مراكز التسوق في العالم” حيث يضم خمسة أبراج متعددة الأغراض تضم أربعة فنادق ومكاتب وعيادات طبية وشققا سكنية مضيفا أنه تم تأمين 6ر5 مليار ريال سعودي (نحو 4ر1 مليار دولار) من خلال اتفاقية مبدئية مع تسعة بنوك خليجية.

وبحضوض مشروع (أفنيوز-الخبر) بالسعودية أيضا أشار إلى أنه في مرحلة الموافقة على التصميم الذي يشمل مناطق تجارية وترفيهية إضافة إلى أربعة أبراج تضم شققا سكنية وفنادق من ضمنها فندق (فورسيزونز) ومكاتب ومرافق طبية ومعارض وقاعات احتفالات وقاعات للمؤتمرات.

وأفاد بأن الشركة تعتزم إطلاق مشروع آخر في امارة الشارقة عبر شراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حيث يقع المشروع على طريق (الشيخ محمد بن زايد) بمساحة 65 ألف متر مربع ويتطلب استثمار وتطوير مساحة تأجيرية تقدر ب58 ألف متر مربع.

من جهته قال كبير المدراء الماليين في الشركة زاهد كاسماني إن (المباني) حققت أرباحا صافية بلغت 14 مليون دينار (نحو 2ر46 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2019 بزيادة 5ر11 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وأضاف كاسماني أن ربحية السهم ارتفعت إلى 52ر13 فلس في الربع الثاني مقابل 16ر12 فلس خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أن هامش الربح الصافي انخفض 8ر58 في المئة مقابل 6ر60 في المئة عام 2018 مبينا أن سبب ذلك أن دخل المرحلة الرابعة من الأفنيوز لم يبلغ كامل طاقته الإنتاجية واحتساب رسوم الاستهلاك والتمويل على الأرباح والخسائر.