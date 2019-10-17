جرائم وقضايا

“الجمارك” تضبط 2000 دينار كويتي مزورة من فئة الـ100 فلس

منذ دقيقة واحدة
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ضبط رجال المستودعات الجمركية فى الجمرك الجوي طردا من دولة آسيوية يحتوي على ألفي دينار من فئة 100 فلس مزورة.

ووجه مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالتحفظ العملات المزورة والتواصل مع الأجهزة الأمنية والمالية في الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وجنائية.

وكان رجال المستودعات الجمركية فى الجمرك الجوي اشتبهوا في محتوى طرد قادم من دولة آسيوية عبر احدى شركات الشحن، يزن الطرد نحو 127 كيلوغراما، وبفتحه تبين ان محتوياته هي عملات نقدية معدنية من فئة الـ100 فلس المقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل غير المختصين.

الجدير أن القضية تعد الأولى من نوعها، من حيث تهريب وضخ عملة نقدية معدنية من فئة الـ100 فلس الى السوق المحلي.

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