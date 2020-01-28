حبس وزير الصحة الأسبق ووكيلين سابقين 7 سنوات بدعوى الاستيلاء على المال العام

أدانت محكمة الوزراء وزير صحة الأسبق د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة الأسبق، د.خالد السهلاوي، والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية، د.محمود عبد الهادي، وممثل شركة أميركية بدعوى الاستيلاء على المال العام.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين جميعا 7 سنوات بكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ، مع إلزامهم برد 81 مليون دينار وعزلهم من وظائفهم.

وكانت لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في أميركا وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.

وبدعوى أخرى، قضت ذات المحكمة ببراءة الوزير نفسه وسبعة مسؤولين وموظفين في وزارة الصحة بينهم صيدلانيون، من دعوى يتهمون بها بالإضرار بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بشكوى اتهمت الوزير بتنفيع شركته من خلال عقود شراء وبيع أدوية، إلا أنه كان أنكر الاتهام وأكد أنه ترك الشركة قبل توليه حقيبة الوزارة.