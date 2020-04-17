ألمانيا تعلن السيطرة على #كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين ، يم الجمعة، أن وباء “كوفيد-19” في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان في مؤتمر صحفي “يمكننا الآن القول إن الأمر نجح.. نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير”، وفقا لفرانس برس.

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس، بينها 10 ملايين كمامة من نوع “أف أف بي 2″، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.

وقال إنه تم إسناد عقود لخمسين شركة تريد إنتاج 10 ملايين كمامة و40 مليون كمامة جراحية اعتبارا من شهر أغسطس.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 3380 إصابة، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع معدلات انتقال العدوى في البلاد.

فقد أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3380 حالة ليصل العدد الإجمالي من الإصابات إلى 133830 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 299 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات بوباء “كوفيد-19” إلى 3868 حالة وفاة.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات صادرة عن المعهد نفسه أن كل مصاب بمرض “كوفيد-19” في البلاد بات ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، مشيرة إلى أن معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7.