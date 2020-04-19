أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اليوم الأحد عن ايداع مبالغ أقساط الاستبدال والمعاش المقدم في حسابات المستفيدين التي سبق استقطاعها من معاش شهر أبريل الجاري وذلك بناء عن قرار وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة براك الشيتان الخاص بتأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تأجيل بعض المبالغ المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1 ابريل الجاري حيث تم تأجيل قسط الاستبدال من المتقاعدين المستبدلين من معاشاتهم التقاعدية أو المؤمن عليهم والمتقاعدين المستفيدين من المعاش المقدم.

وأشارت الى أنها تشمل صرف صافي سبع معاشات تقاعدية مقدمة حيث تم اليوم إيداع المبالغ التي سبق خصمها من معاش شهر ابريل في حسابات المستفيدين على أن يستأنف خصم الأقساط المؤجلة اعتبارا من شهر اكتوبر 2020.

وأضافت المؤسسة أن القرار نص على تأجيل بعض الاشتراكات الشهرية منها اشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس العاملين لحسابهم الخاص واشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل مبينة أنه سيتم تقسيط مبالغ الاشتراكات المؤجلة على 24 شهرا اعتبارا من أكتوبر المقبل.

ونقل بيان المؤسسة عن مديرها العام مشعل العثمان شكره وثناءه لفرق العمل بالمؤسسة لجهودهم الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة وحرصهم على تحويل المبالغ التي تم استقطاعها من معاش شهر ابريل للبنوك المحلية بأقل من 24 ساعة من صدور القرار وذلك لإيداعها في حسابات المستفيدين بأسرع وقت ممكن.