أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحرير 13 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة وإغلاق أربعة محال آخرى لعدم الإلتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان فرقها التفتيشية رصدت 143 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا وبسطة للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 79 فرعا تموينيا فضلا عن إعادة فتح محل تجاري للتأكد من مدى إنسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 102 شكوى خلال الخط الساخن (135) وثماني شكاوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 40 بطاقة.