قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة وفور اطلاعها على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي من صور ومقطع فيديو لشخص يعرض مبالغ نقدية مستغلا سيارة يظهر بها ملصق باسم وزارة الخارجية باشرت في البحث والتقصي والتحقيق.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنه تبين بأن الأموال المتداولة قد سحبت من أحد البنوك التجارية كما هو مثبت عليها وبالتالي فهي مبالغ خاصة قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجية وحساباتها بها.

وأشار إلى أن حسابات وزارة الخارجية في بنك الكويت المركزي فقط وليس لها أي حسابات في البنوك التجارية وذلك التزاما بتوجيهات وزارة المالية إذ يتم الصرف منها وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجهات الرقابية في الدولة.