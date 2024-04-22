بلدية الكويت تزيل 28 “محمية خاصة” مقامة على أراضي الدولة جنوبي البلاد

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين إزالة 28 “محمية خاصة” مقامة على أراضي الدولة في منطقة البر جنوبي البلاد كانت مسورة بحواجز وأسلاك شائكة.

وأكد رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية محافظة الأحمدي ماجد المطيري في بيان صحفي أن الفريق الرقابي المعني قام أيضا بإزالة سوق أعلاف عشوائي بجانب منطقة مزارع الوفرة طريق 600.

وأوضح المطيري ان فرق البلدية ستقوم بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المقامة بدون ترخيص وأن هذه الحملة مستمرة في توجيه الإنذارات مع مدة محددة قبل الإزالة.

وشدد على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في كل المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم مؤكدا عدم التهاون بشأن أي مخالفات وتعديات وإزالتها من الفرق الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.