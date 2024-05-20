المجلس البلدي يزكي العضوين الفائزين بالانتخابات التكميلية لعضوية عدد من لجان المجلس

زكى المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري العضوين الفائزين بالانتخابات التكميلية وليد الرشيدي وفهد العجمي لعدد من لجان المجلس المختلفة.

وبدأ المجلس جلسته بأداء العضوين الجديدين القسم ومن ثم تمت تزكية العضو فهد العجمي لعضوية اللجنة الفنية بالإضافة إلى لجنتي محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير.

وزكى المجلس العضو وليد الرشيدي لعضوية اللجنة القانونية والمالية ولجنة تحرير الأراضي بالإضافة لعضوية لجنة محافظة الفروانية ولجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تخصيص موقع بنك بمنطقة مشرف فيما حفظ المجلس اقتراح إعادة النظر في تسمية بعض المدن والمناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأحال البلدي عددا من الاقتراحات إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت منها تخصيص ممشى بصفة مؤقتة بمنطقة كيفان ودراسة سيول الأمطار قبل تخصيص المدن الجديدة خاصة في المدن الاسكانية وتعديل قيمة الرسوم الواردة في لائحة المعارض المؤقتة (رقم 930 لسنة 2019).