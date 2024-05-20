“رابطة الاجتماعيين” الكويتية تنظم مؤتمر التعافي من الإدمان.. ورحلة الاندماج الاجتماعي

نظمت رابطة الاجتماعيين الكويتية اليوم الاثنين مؤتمر (التعافي من الإدمان.. ورحلة الاندماج الاجتماعي) بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وبأهمية التعاون المتبادل بين القطاعات ذات الصلة في إتمام عملية التعافي من الإدمان عبر تسليط الضوء على الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية.

ومن جهته اكد أمين عام رابطة الاجتماعيين الكويتية خالد الردعان أهمية تعاون الجهات الحكومية المختصة في تفعيل الإمكانيات لمواجهة هذه الآفة ومساندة المتعافين لبدء حياة جديدة عبر توفير الدعم النفسي والعملي دون عوائق قانونية.

من جانبه قال الأخصائي النفسي أحمد الملا إنه لابد من توفير مهنة إرشاد الاعتماد الكيميائي لتحقيق قفزة نوعية في مجال علاج مرض الإدمان في الكويت إلى جانب توفير تدريب كادر مختص في التعامل مع حالات الإدمان.

من ناحيته ذكر رئيس شعبة الصحة النفسية في مستشفى جابر الأحمد الصباح للقوات المسلحة العميد الدكتور نواف القديري أن هذا المؤتمر بداية لوقفة جادة حول تعريف الإدمان ومسبباته ومعرفة الحلول المناسبة للحد من انتشاره.

وبدورها أوضحت رئيس الفريق النفسي في (الرابطة) الدكتورة تهاني الرشيدي أن الفريق يعمل على نشر التوعية المجتمعية عبر المحاضرات والدورات والورش التدريبية لمعرفة الدوافع النفسية في مشكلة الإدمان مضيفة أن المؤتمر يسلط الضوء على سبل دمج المتعافي في المجتمع من خلال مشاركة مختصين في الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية لتعزيز ثقافة الإدماج والآليات التي تساعد على ذلك.