اعادت السلطات النمساوية اليوم الجمعة فرض ارتداء الكمامات في العديد من الأماكن مع تسجيل 123 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل إجمالي عدد الحالات الى 20161 اصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني ان عدد الوفيات التي تم تسجيلها بسبب الفيروس بلغ 711 حالة الى الان مشيرة الى وجود 103 مرضى يتلقون العلاج داخل المستشفيات في حين يوجد 17 مصابا في اقسام العناية المركزة.

ولفتت الى تعافي اكثر من 18042 مريضا حتى الان كما تم اجراء اكثر من 833 الف اختبار للكشف عن الفيروس.

وبدأت السلطات النمساوية اليوم الجمعة تطبيق فرض ارتداء الكمامات داخل المتاجر الكبرى ومكاتب البريد والبنوك والمواصلات وفي العديد من الانشطة التجارية بعد ارتفاع عدد الاصابات.

وخففت النمسا الشهر الماضي إجراءات التصدي لفيروس (كورونا) ومن بينها ارتداء الكمامات وحصرها في حالات الضرورة اضافة الى عودة عمل المطاعم والمقاهي حتى الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي) كما هو معمول سابقا بدلا من ال11 مساء.