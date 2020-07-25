أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن اليوم الجمعة ان “المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل السعودية” مؤكدا انه لا استثناءات لأحد في موسم حج هذا العام.

وقال بنتن في تصريح ان عملية اختيار حجاج بيت الله الحرام هذا العام جرت بشفافية تامة مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية وأهمها حصول الحاج على شهادة (بي سي آر) صحية معتمدة تثبت خلوه من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وكشف الوزير السعودي عن انه “لن يؤدي فريضة الحج هذا العام اي مسؤول حكومي او مشارك في خدمة الحجاج” مشيرا إلى ان الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر العاملة في خدمة ضيوف الرحمن موضحا ان تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة.

ولفت إلى ان الحكومة السعودية اتخذت قرارها بشأن تنظيم حج هذا العام 1441-2020 والقاضي بتقنين العدد إلى 10 آلاف حاج من كافة الجنسيات الاسلامية في الداخل السعودي تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس مؤكدا ان القرار حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها السعودية حيال موسم “الحج الاستثنائي”.

وفي سياق متصل أفاد وزير الحج والعمرة السعودي بأن بلاده أبلغت منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بحج بيت الله الحرام وبناء عليه درست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة لضمان سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج من الإصابة بالفيروس.

وكانت السعودية اعلنت في شهر يونيو الماضي عن اقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441-2020 بأعداد “محدودة جدا” للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية.