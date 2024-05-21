توني كروس يعلن اعتزاله

أعلن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول إقناع الألماني بالتجديد لموسم آخر، لكنه قرر وضع حد لمسيرته.

ونشر كروس عبر حسابه الشخصي الرسمي على إنستجرام: “17 يوليو/تموز 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي”.

وتابع: “كانت البداية لفصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية هذا الموسم، سينتهي هذا الفصل”.

وأضاف: “لن أنسى أبدا هذا الوقت الناجح، وأود أن أشكر بشكل خاص كل من استقبلني بقلب مفتوح ووثق بي. أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم من اليوم الأول حتى اليوم الأخير”.

وأكد: “يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة الأمم الأوروبية”.

وزاد: “قلت دائما ريال مدريد آخر نادٍ لي. أنا سعيد وفخور، لأن في رأيي وجدت التوقيت المناسب لقراري وأنني استطعت اختياره بنفسي”.

وأكمل: “كان طموحي دائما أن أنهي مسيرتي في قمة مستواي. من الآن فصاعدًا، هناك فكرة واحدة فقط، أن نتوج باللقب 15 في دوري الأبطال. يحيا مدريد ولا شيء غيره”.