توج فريق نادي القادسية بطلا لكأس سمو أمير البلاد لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه بتغلبه مساء اليوم الثلاثاء على نظيره (السالمية) بهدف دون رد في المباراة النهائية للموسم (2023 – 2024) والتي جمعتهما على ستاد جابر الأحمد الدولي.

شهد الشوط الأول من المباراة النهائية للنسخة الـ62 من البطولة حذرا شديدا من الفريقين مع محاولات خجولة لتسجيل هدف السبق إلا أن الانضباط الدفاعي كان السمة السائدة على مجريات الشوط.

وشهد الشوط الثاني تحرر الفريقين قليلا مع بعض الهجمات على المرمى والتي فشل معظمها حتى جاء الهدف الوحيد عبر لاعب القادسية إبراهيم تانديا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة تمكن القادسية من إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه وانفرد بصدارة الأكثر تتويجا باللقب بـ17 مرة.

يذكر أن الكويت والعربي حققا لقب البطولة 16 مرة لكل منهما ثم كاظمة 8 مرات فيما فاز بها السالمية واليرموك مرتين والفحيحيل مرة واحدة.