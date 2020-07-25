“الكويتية” تفتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية اعتباراً من 1 أغسطس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت «الكويتية»، أن الوجهات هي دبي و لندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين واسطنبول وبودروم وطرابزون.

وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها لإعادة التشغيل التدريجي للمطار، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي ستنطلق في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50 في المئة، والثالثة بنسبة 100 في المئة.