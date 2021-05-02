الذكرى العاشرة لانطلاقة ((سبر)) ..

تحتفل جريدة الإلكترونية بمرور ١٠ سنوات على انطلاقتها، وقفت خلالها طوال ١٠ سنوات مع كل مطالبة مشروعة بالحقوق والحريات ومحاربة الفساد داعمة للإصلاح، ومع دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أنها ستتابع المسيرة نفسها.

وفي هذه المناسبة تلقت سيلاً من التهاني والرسائل التي تشيد بتميزها وتعبيرها الصادق عن تطلعات الشعب وآماله.

النائب السابق مسلم البراك

يصادف تاريخ 2 / 5 / 2021 م الذكرى العاشرة لإنطلاق جريدة الإلكترونية لتكون صوتاً وعمودا من أعمدة الحرية والتعبير عن الرأي بل وصوت لمن لا صوت له وداعماً حقيقياً للمعارضة في وقت كان الكثير ينشئ الجرائد الإلكترونية لتكون صوتاً للحكومة وتحمل الناشرين في ذلك الوقت سعود العصفور ومحمد الوشيحي الكثير من المتاعب والخسائر المادية في سبيل تعزيز حرية التعبير ودعم الرأي المعارض والسعي الحقيقي للإصلاح وكان دور الأخ حمد البديح مميزاً ويمثل الدور الحقيقي للشباب الذين يحترمون مبادئهم وكذلك لعب كل العاملين في سبر من محررين وفنيين دوراً مشرفاً لهذه المبادئ، اسأل الله لهذا الصوت الإعلامي المميز الاستمرار والتوفيق والتقدم كما لا يفوتني إلا ان أثني بكل اعتزاز على الدور المميز الذي يلعبه الأخ العزيز عياد الحربي في إيصال أصواتنا منذ بداية تأسيس واسأل الله لهم التوفيق.

أحمد الديين / أمين عام الحركة التقدمية

تحل في الثاني من مايو الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة صحيفة الإلكترونية، في وقت فرضت فيه الصحافة الإلكترونية نفسها في المجال الإعلامي، حيث تجاوزت كونها محاولات خاضعة للتجربة واحتمالات الانقطاع والتوقف.

إن وزميلاتها من الصحف الإلكترونية توفر خدمات إعلامية مميزة وسريعة ومتجددة للقارئ والمتابع، وذلك على خلاف الصحافة التقليدية، بل أن الصحافة التقليدية أصبحت تلاحق الصحافة الإلكترونية، وهذا ما يتوافق مع الوتيرة المتسارعة للحياة في هذا الزمان.

وفيما يتصل بي شخصياً وبحركتنا التقدمية الكويتية فقد وفرت وزميلاتها من الصحف الإلكترونية الكويتية لنا منابر هامة لنشر أخبارنا وبياناتنا و شرح مواقفنا للجمهور الواسع من الناس، وهذا ما يفرض علينا التعبير عن امتناننا.

فتحية إلى وإلى الأخوات والإخوة في أسرة تحريرها بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقتها، مع خالص تمنياتي بالنجاح والتقدم.

د. ناصر المجيبل

الأعزاء القائمين على صحيفة الإلكترونية

يطيب لي أن أهنئكم بمرور ١٠ سنوات على انطلاق “سبر” والتي منذ انطلاقها مارست دور الإعلام الحقيقي في نشر واستكشاف الحقيقة وتغطية الخبر لتكون منصة وعي وثقافة للرأي العام والجمهور وبذلك تكون “سبر” اسماً وصفةً وفعلاً للممارسة الإعلامية المسؤولة.

ولعلي أنتهز هذه الفرصة في التأكيد على أهمية دور “الإعلام الناشط” والذي لا يمثل مصلحة أو سلطة سياسية بل يمثل الصحافة المحترفة والصحفي الفاعل في محيطه والمتفاعل مع مجتمعه. وبوجود ودعم مثل هذه المنصات يُخلق التوازن في الرسائل الإعلامية.

وأختم تهنئتي لكم بالتذكير لكل العاملين في النشاط الإعلامي على الدور العظيم الذي يقوم به كل من يصنع محتوى وينشر رسالة في السعي نحو الحقيقة والفضيلة وحماية حقوق الأمة وحريتها والدفاع عن مكتسباتها الأصيلة متمسكين بالأخلاق قبل القانون وبالضمير قبل المال وبالمبدأ قبل السياسة.

راجي من المولى عز وجل أن يجعلكم والزملاء رسلاً للتنوير، جنوداً للوطن، قدوة لكل قلم وفكرة ناصرين بالله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.

النائب ثامر السويط

أبارك لأسرة جريدة الإلكترونية بمناسبة مرور ١٠ سنوات من العمل الصحفي المهني الجاد، و أشيد في الوقت نفسه في أدائها المتميز والمهني المحترف في عالم الإعلام الإلكتروني ، وأتمنى لهاً مزيدا من النجاح والتقدم والازدهار حتى تساهم في خلق رأي عام وطني مستنير وفعّال يحمي المجتمع من التضليل.

النائب مهند الساير

إن صحيفة الالكترونية باعتبارها من الأوائل في مجالها تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تطور منظومة نقل الخبر بالطرق الالكترونية والعمل الصحفي الرقمي ولعل الخروج عن خط الصحافة الورقية التقليدية في تلك الفترة يعد من قبيل استطلاع المستقبل والرؤية الثاقبة.

ومما لا شك فيه أن هذا الإستمرار على مدى عقد من زمن نتيجة عمل دؤوب ورغبة حقيقية وصادقة من أسرة التحرير والعاملين على هذه الصحيفة المميزة.

وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن التهاني للقائمين عليها متمنياً لهم مزيد من التقدم والإستمرار في نقل الحقيقة في زمن السرعة بكل مهنية ومصداقية.

النائب مهلهل المضف

خالص التهنئة لصحيفة في ذكرى صدورها، فهي تعد إضافة للصحافة الكويتية الحرة التي لعبت دوراً بارزاً في تشكيل وعي الشارع الكويتي ، كما كان لها بالغ الأثر في وضع بصمتهم في الاعلام الكويتي بالإضافة لذلك فإنها مصدر صادق وناجح تتكئ عليه الجماهير في استقاء المعلومات والأخبار.

بالغ التقدير لفريق العمل القائم على صحيفتكم الغراء ونتمنى لكم التوفيق ومواصلة مسيرتكم الإعلامية الوطنية الصادقة والتفاعل المتميز مع القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

النائب خالد المؤنس العتيبي

في البداية أهنئ أسرة تحرير جريدة في عيدها العاشر وأتمنى لها مزيد من التقدم والازدهار …

عشر سنوات مضت بظروف سياسية متغيرة وأوضاع إقليمية ودولية تتغير يوما بعد الآخر لكن الشيء الوحيد الثابت هو خط جريدة المهني الوطني المدافع عن الوطن والمواطن وقد دللت على ذلك بوقوفها كجريدة بجانب الحق على الرغم من الضغوط التي مورست على في ظروف سياسية مختلفة خلال السنوات العشر الماضية …

بالنسبة لي ليست جريدة إلكترونية فقط ولكنها فكرة استطاعت أن توثق مراحل هامة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد لاسيما بدايات الحراك خلال مجلس 2009 ثم أحداث المجالس المبطلة وما بعدها والأهم سلطت الضوء على أحداث إقليمية ومحلية ونجحت في تقديمها لنا بشكل مبسط وسلس كعادتها المهنية ، تحية كبيرة لأسرة التحرير من محررين وفنيين وكتاب وأتمنى أن يستمر تألق وتأخذ مكانتها المستحقة بريادتها في شارع الصحافة الكويتية.

النائب د.عبدالكريم الكندري

نبارك لـ مرور عشرة سنوات على انطلاقها في فضاء الاعلام الالكتروني، سنوات من الثبات على المبدأ والانحياز إلى الحق.

تمنياتنا لكم بالمزيد من التألق والتميز.

النائب عبدالعزيز الصقعبي

قبل 10 سنوات وفي ظل تراجع الموضوعية والحيادية في الإعلام التقليدي كان الإعلام الإلكتروني صوت الحق ووجهة مريدي الحقيقة .. وكانت سباقة في هذا الميدان تنقل الصورة من غير تضليل وتزعج رؤوس الفساد وتعرقل مشاريعهم..

واليوم تكمل عامها العاشر من التميز، شاكرين لأسرة جهودهم الكبيرة ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.

النائب حمد المطر

بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقة صحيفة الإلكترونية، أود حقيقة الإشادة بدورها كجريدة متزنة متوازنة ، فيها المصداقية الكبيرة وتعمل بتوازن ومطلوب وهي تمثل إعلام فرض نفسه.

الصحف الورقية كانت من الماضي، والتوجه الآن على مستوى العالم وليس على مستوى الكويت فقط نحو السرعة في نقل المعلومات .

وقد كانت الصحف الإلكترونية الهادفة ومنها من العلامات الفارقة في العمل الصحفي المتزن الحر، ذو المصداقية الكبيرة.

أتمنى لـ والقائمين عليها وأصحابها كل التوفيق والنجاح.

والمستقبل واضح بالنسبة لي للإعلام الإلكتروني نحو إعلام إلكتروني هادف وعلى رأس هذا الإلكتروني الهادف تأتي جريدتنا .

كل التوفيق لهم وأتمنى المزيد من التطور والمكاسب الشعبية فلطالما وقفوا ضد الفساد ومع القضايا الشعبية ومع المكتسبات الدستورية.

النائب السابق عادل الدمخي

أهنئ وأبارك لأسرة تحرير جريدة الإلكترونية بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الجريدة والتي كانت من المبادرات الأولى في انطلاق الإعلام الإلكتروني والحر والمساند للمطالب الشعبية الكريمة ، هذه الجريدة التي تميزت بإدارة شابة ومحايدة وفتحت أبوابها للكتاب جميعا دون قيود أو شروط وكانت لها مساهمة قوية في محاربة الفاسدين ونصرة المصلحين رغم الظروف الصعبة ومحاربة الإعلام الحر في فترة الحراك الوطني.

استمروا في طريقكم فلكم شأن كبير في معركة الوعي.

النائب مرزوق الخليفة

نبارك لصحيفة الإلكترونية مرور 10 سنوات على انطلاقتها المباركة لتشكل منذ ذلك الوقت منارة إعلامية تحترم.

كانت ولا تزال باباً مفتوحاً لنقل الأصوات الشعبية و الوطنية المطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين مقدمة نموذجاً مهنياً في نقل الخبر والصوت الحر بأمانة وإخلاص فكل الشكر والثناء لمن عمل في ميدانها وساهم بهذا الجهد الوطني الطيب متمنين لها دوام التوفيق والنجاح والازدهار.

النائب أسامة الشاهين

أهنئ إدارة وقراء جريدة الإلكترونية على مرور عقد كامل من عملها المهني والموضوعي المتميز في عالم الصحافة عموما وعالم الصحافة الإلكترونية الوطنية على وجه الخصوص متمنيا لها المزيد من الازدهار والانتشار.

وأحيي جهودها الصادقة في المواقف الوطنية الحاسمة حيث كانت دائماً منحازة للشعب والدستور وحريات الأفراد وحقوقهم ومدافعة دائماً عن الحياة الديمقراطية في بلدنا الحبيبة الكويت.

النائب السابق عبدالله فهاد

قف دون رأيك في الحياة مجاهدا..

إن الحياة عقيدة وجهاد..

نبارك لـجريدتنا الغراء وللأخوة الكرام القائمين عليها بمناسبة مرور عشر سنوات من العمل الصحفي المهني الحر.

فقد كانت ولا زالت نموذجا في ثباتها في وجه الفساد وأدواته رغم كل زيف الشعارات البراقة والنفوس المريضة التي باتت تباع وتشترى دون أدنى قيم للمهنية و للصحافة الحرة النزيهة.

ولأن القائمين عليها بما نعلم عنهم من وطنية ونزاهة فقد “فرضوا” مبدأهم بشجاعة وكرامة و “رفضوا” كل أشكال الضغوطات والإغراءات والتهديدات وختموا مسيرة الثبات على المبدأ بأنهم دفعوا ثمنا عظيما على حساب حريتهم ومعاناة أهاليهم ومحبيهم.

فنستذكر بمداد الفخر مواقف الإخوة الكرام القائمين على جريدتنا ، فمثل الأخ البطل سعود العصفور فقد ناله السجن والملاحقات ثمنا لشموخه وثباته، والأخ الكريم محمد الوشيحي وتعرضه للملاحقات والقضايا التي لم تنل من ثباته وكرامته، وأيضا أخي الصديق العزيز عياد الحربي والذي دفع ثمنا باهضا من سنوات عمره بالسجن وقطع رزقه وملاحقته قضائيا، كل هذه التضحيات تكللت بالتفاف الأحرار الصادقين على هذه الجريدة الغراء وسكنت في قلوب الشرفاء وضمائرهم .

عشر سنوات كنتم فيها مثالا للإعلام الوطني المهني الحر وما هذا الاستمرار لعقد من الزمان إلا تتويجا لتلك التضحيات.

النائب السابق نايف المرداس

بعد أن أُغلقت أغلب منافذ التعبير الحر عن إرادة الشعوب سواء صحف يومية ومن قنوات إخبارية ومن شبكات التواصل الاجتماعي لم نجد سوى صحيفة الالكترونية المنفذ الوحيد حيث نستطيع أن نعبر عن آراؤنا ومطالبنا التي كفلها لنا الدستور بكل شفافية وبمناسبة مرور ١٠ سنوات على انطلاقها لايفوتني أن أتقدم بالشكر للقائمين عليها سائلاً الله لهم الثبات وأن يسدد خطاهم والبقاء صوتاً حراً لجميع وجهات النظر .

الكاتبة لمى العثمان

أبارك لصحيفة مرور ١٠ سنوات على صدورها، كما أتقدم إلى كل العاملين فيها بصادق الأمنيات لمزيد من التقدم والتميز في سعيهم الدائم لتبني قضايا الوطن والإنسان والحريات وحرية الرأي والتعبير، متمنية لهم دوام التوفيق ومزيدا من النجاح.

النائب السابق د.جمعان الحربش

بمرور ١٠ سنوات على نستذكر انطلاقتها الأولى بشبابها الوطني الذي حمل رسالة نشر الخبر الصحيح والعمل الوطني الصادق فكانت والقائمين عليها عصية على الاستحواذ السياسي من قبل أي طرف من أطراف الفساد أو الصراع ، بل كان القائمون عليها من طليعة شباب الحراك الوطني المخلص والصادق ولن ينسى المخلصون السنوات التي قضاها عياد الحربي وسعود العصفور في المعتقل نتيجة مواقفهم السياسية وما زال القائمون على هذه الصحيفة مستمرين على ذات النهج الوطني الصادق .

مبروك وللمزيد ودون سجون بإذن الله

الأديبة والمستشارة الإعلامية سعدية مفرح

هل مرت عشر سنوات على صدور ؟

يا إلهي.. أتذكر صدور نسختها الأولى وكيف نجحت تلك النسخة في تقديم المشروع بصورة لافتة ذكية الى القراء والمتصفحين الجدد على عالم الصحافة الإلكترونية أنذاك.

أتذكر كيف استقطبت وخلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى الشهور القليلة نخبة من الكتاب الذين فضلوها على غيرها من المنصات الأخرى، إعجابا بجرأتها الشديدة وسقفها العالي وسرعتها في النشر، وأيضا محاولتها لأن تكون موضوعية وجدا.. ورشيقة في نفس الوقت!

في الذكرى العاشرة لصحيفة الالكترونية نهنئ أصحاب المشروع والقائمين عليه، باعتباره الحلم الذي بدأ كبيرا واستمر في النمو، وكسب الرهان في ظل أوضاع محلية مهنية وسياسية كانت تتحداه بشكل أو بأخر.

أحيي