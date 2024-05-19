مجلس الوزراء: مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، كما وافق على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وعقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى كلمة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقدم فيها بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي الوزراء لقبولهم المشاركة في تحمل أعباء مسؤولية العمل الوزاري ، داعياً سموه الوزراء إلى التفاني في العمل والعطاء تنفيذاً لما جاء في مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي حددت إطاراً لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وأبرزها المحافظة على أمن الوطن العزيز واستقراره وحماية الهوية الوطنية وصونها من العبث ووجوب تطبيق القانون على الجميع ، والمحافظة على مقدرات الوطن وثرواته والعمل على تنميتها ، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية ، وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية ، وترسيخ مبادئ العدل والشفافية ، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ، ومواجهة كافة أشكال الفساد .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى كلمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رداً على كلمة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي أكد فيها على أن الوزراء يعون حجم المسئولية والأمانة والدور الوطني الذي يقع على عاتقهم تجاه الوطن والمواطنين ويدركون أهمية تكريس سيادة القانون ودولة المؤسسات والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال وبلوغ المقاصد والغايات المنشودة .

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أهمية العمل بجد لتكريس العدالة ومحاربة أوجه الفساد والمحافظة على الهوية الوطنية وصون الوحدة والذود عن أمن الوطن وحمايته ليبقى دائما موطن الأمن والأمان والرخاء والازدهار بعون الله العلي القدير في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبدعم من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما.

وضمن هذا السياق دعا سموه الوزراء إلى ضرورة التعاون الدائم والتنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية لتوحيد الجهود وتسخير الطاقات للإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية في البلاد ، مطالباً كل وزارة وجهة حكومية إلى تقديم تقارير إلى مجلس الوزراء بشأن الموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع بهدف الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع وفقاً لجدول زمني محدد ، مؤكداً أهمية تفعيل الدور الإعلامي لإبراز إنجازات الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته .

كما دعا سموه الوزراء إلى ضرورة اتباع سياسة فتح الأبواب أمام المراجعين في كافة الوزارات والجهات الحكومية للاستماع إلى ملاحظات المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بإنجاز معاملاتهم ، مشدداً سموه على ضرورة المتابعة الميدانية للوزراء وقياديي الجهات الحكومية من خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل لتسهيل كافة الإجراءات في هذا الشأن .

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجان الوزارية وكلف سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رؤساء وأعضاء اللجان الوزارية بمباشرة الاختصاصات والمهام المناطة بكل منها.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بحصول لاعب منتخب دولة الكويت فيصل الراجحي على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى للمعاقين المقامة حالياً في اليابان، وفوزه بالمركز الأول لسباق 5000 (متر عدواً ) على الكراسي المتحركة ، منوهاً أن تحقيق هذه الميدالية يعد إنجازاً كبيراً لرياضة المعاقين الكويتية كونه ساهم برفع علم دولة الكويت في المحافل الرياضية الدولية .