عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 24 مايو 2021

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24 مايو، 2021
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يوفنتوس يسحق بولونيا ويحسم مقعده بدوري الأبطال
منذ ساعة واحدة
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
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روسيا 2018
يوفنتوس يسحق بولونيا ويحسم مقعده بدوري الأبطال
منذ ساعة واحدة
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ختام مخيب لآرسنال.. والسيتي يكتسح إيفرتون في بروفة نهائي الأبطال
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
كين يهزم صلاح في سباق هداف البريميرليج
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أيام
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 4 أيام
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رياضة
روسيا 2018
يوفنتوس يسحق بولونيا ويحسم مقعده بدوري الأبطال
منذ ساعة واحدة
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ختام مخيب لآرسنال.. والسيتي يكتسح إيفرتون في بروفة نهائي الأبطال
منذ 4 ساعات
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كين يهزم صلاح في سباق هداف البريميرليج
منذ 4 ساعات
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أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني
منذ يوم واحد
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 3 أيام
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 4 أيام
أضف تعليق
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 24 مايو 2021
محرر المحليات
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