عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 28 مايو 2021

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28 مايو، 2021
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ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا
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زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد
منذ 24 ساعة
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منذ أسبوع واحد
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي بعد نهائي ماراثوني
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
مركز شباب مدينة جابر الأحمد.. نقلة نوعية في تاريخ المراكز المتخصصة
منذ يوم واحد
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 5 أيام
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
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سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي بعد نهائي ماراثوني
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
مركز شباب مدينة جابر الأحمد.. نقلة نوعية في تاريخ المراكز المتخصصة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 5 أيام
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
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