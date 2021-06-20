مرزوق الغانم يدعو لعقد جلسة خاصة بالميزانيات الثلاثاء والأربعاء

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة بالميزانيات والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأكد الغانم أن مصالح المواطنين فوق كل الخلافات السياسية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الآتية للسنة المالية 2021-2022.
البند الأول:
مشـروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الوارد في المرسـوم رقم (12) لسنة 2021.
البند الثاني:
مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسـوم رقم (13 ) لسنة 2021 (عددها 16).
البند الثالث:
مشـروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسـوم رقم (14) لسنة 2021 (عددها 20).
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