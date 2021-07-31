تنشر أسماء المقبولين في خطة شواغر البعثات الخارجية للعام الدراسي 2021/ 2022

أعلنت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي، فاطمة السنان، اعتماد وزير التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، قبول 692 طالباً وطالبة في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي.

وأكدت السنان أنه تمت زيادة القدرة الاستيعابية للقبول في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لهذا العام، بناء على توجيهات الفارس، وذلك لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لكافة أبنائنا الطلبة والطالبات للقبول، حيث جاء إجمالي عدد المقبولين في الخطة الأصلية وخطة الشواغر للبعثات الخارجية للعام الجامعي الحالي 2021-2022، (4003) طالباً وطالبة بزيادة قدرها 37.5 في المئة عن العام الماضي 2020-2021، والذي بلغ عدد المقبولين في الخطه الأصلية والشواغر ( 2911 ) طالبا وطالبة.

ودعت السنان، الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل الوزارة، والالتزام بالحضور في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.

أسماء المقبولين