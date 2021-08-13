عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

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13 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
قيمة باريس سان جيرمان ارتفعت من 70 مليونًا قبل 10 سنوات إلى 3 مليارات يورو
منذ 22 ساعة
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تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا
منذ 24 ساعة
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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق
منذ يوم واحد
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ميسي: أنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال.. وباريس ينقصه الحظ
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ يوم واحد
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ يومين
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ يومين
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إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 3 أيام
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رياضة
روسيا 2018
قيمة باريس سان جيرمان ارتفعت من 70 مليونًا قبل 10 سنوات إلى 3 مليارات يورو
منذ 22 ساعة
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تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا
منذ 24 ساعة
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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق
منذ يوم واحد
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ميسي: أنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال.. وباريس ينقصه الحظ
منذ يومين
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اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ يوم واحد
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ يومين
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ يومين
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ 3 أيام
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محرر المحليات
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